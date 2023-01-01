В Перми с Коммунального моста спрыгнул мужчина Поделиться Твитнуть

В социальных сетях появилось видео, на котором свидетели сняли инцидент на Коммунальном мосту Перми. На кадрах видно, что с него в Каму падает человек. Как пишет «Рифей», пермяку удалось выжить.

Информацию об инциденте подтвердили в краевом управлении МЧС. В ведомстве добавили, что всё произошло вечером 29 июля, мужчине самостоятельно удалось выбраться на берег. После этого его передали врачам скорой помощи.





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