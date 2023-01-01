В Закамске к 2025 году может появиться новое кафе «Вкусно – и точка» с автораздачей Поделиться Твитнуть

Сеть ресторанов быстрого питания «Вкусно — и точка» планирует открыть новое кафе в Закамске. Об этом сообщает портал «В курсе.ру» со ссылкой на пресс-службу компании.

Кафе будет иметь линию автораздачи, а также широкий выбор кофейных напитков и выпечки. Местом размещения может стать площадка у гипермаркета «Магнит» на ул. Светлогорской. Реализовать проект планируется до конца 2025 года.

Как заявляют франчайзи, есть планы открыть и ещё одно кафе, однако о месте его размещения и сроках ничего не сообщается. Сейчас оба проекта, которые позволят создать 120 рабочих мест, находятся на стадии получения разрешительной документации.

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