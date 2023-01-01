«Россети Урал» и краевое Минобразования заключили соглашение о партнерстве в рамках федерального проекта «Профессионалитет» Поделиться Твитнуть

Генеральный директор компании «Россети Урал» Александр Пятигор, министр образования и науки Пермского края Раиса Кассина и директор Чайковского техникума промышленных технологий и управления Надежда Тюкалова в присутствии губернатора Пермского края Дмитрия Махонина подписали соглашение о сотрудничестве в рамках федерального проекта «Профессионалитет».

Партнерство предполагает создание и развитие образовательного кластера среднего профессионального образования по направлению «Топливно-энергетический комплекс». Подразделения компании «Россети Урал» в Пермском крае станут опорными работодателями для развития кластера. Он будет объединять несколько учебных заведений среднего профессионального образования из Перми, Чайковского, Кудымкара, Соликамска, Лысьвы и Краснокамска. При этом, базовым для кластера станет Чайковский техникум промышленных технологий и управления.

«В целом, проект «Профессионалитет» предполагает вложения из федерального и регионального бюджетов, а также собственные средства компании «Россети Урал». Энергетики готовы инвестировать в развитие образовательного потенциала региона, направляя средства на обновление технической и материальной базы учебных заведений. Вхождение в проект дает компании «Россети Урал» возможность приглашать на работу фактически готовых специалистов. Студенты будут проходить оплачиваемую практику в наших производственных отделениях, а после окончания — иметь гарантированное рабочее место. Зная весь спектр оборудования и информационных систем компании «Россети Урал», они смогут уже на старте карьеры работать по стандартам современного электросетевого комплекса», — отметил генеральный директор компании «Россети Урал» Александр Пятигор.

В ходе подписания Дмитрий Махонин поблагодарил индустриальных партнеров, которые поддерживают проекты властей по созданию кластеров в рамках «Профессионалитета», в том числе нового — «Россети Урал».

Напомним, что в этом году электросетевая компания стала партнером федерального проекта «Профессионалитет» сразу в двух регионах деятельности «Россети Урал» — в Пермском крае и Челябинской области.





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