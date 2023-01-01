Синоптики рассказали, где пройдут ливни и грозы в Пермском крае 1 августа Поделиться Твитнуть

Ночью и утром 1 августа в Пермском крае умеренные дожди с грозами прошли в южных районах. Так, в Кунгуре выпало 12 мм осадков, в Оханске 9 мм, в Осе 7 мм, в Чайковском 4 мм. Об этом сообщили в ГИС-Центре ПГНИУ.

В Перми вчерашняя гроза, по данным метеостанции, принесла всего 6 мм осадков.

Сегодня днём благоприятные условия для развития гроз и ливней сохранятся на юге региона. При этом осадки выпадут не повсеместно.

Ранее в МЧС предупредили о дождях, грозах и граде 1 августа на территории Прикамья.

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