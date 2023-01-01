Работодатели в Пермском крае подняли предлагаемые зарплаты до 80 тысяч рублей Дефицит кадров в регионе усиливается Поделиться Твитнуть

Рыночный диапазон предлагаемых зарплат в Пермском крае в июне-июле 2023 года составил от 36,8 тыс. до 80,5 тыс. руб. Это больше, чем год назад: летом 2022 года работодатели предлагали жителям региона зарплату от 32,2 тыс. до 71,3 тыс. руб. Об этом, проанализировав более 47 тыс. вакансий сообщает hh.ru.

В топ-10 компаний, которые наиболее активно публиковали вакансии в регионе в июне-июле 2023 года, вошли «Пятёрочка», МАГНИТ, Тинькофф, Халва, СБЕР, Газпром нефть, Уралкалий, Ростелеком, Спецнефтетранс и Яндекс.

Специалисты ожидают дальнейшего роста предлагаемых зарплат и связывают это с усилением дефицита кадров.

«Местному бизнесу для развития сегодня остро нужны люди, но «свободных рук» на рынке труда нет. И большинство работодателей в краткосрочной перспективе видят один выход из ситуации — «перекупать» специалистов, — комментирует директор hh.ru Урал Оксана Сидлецкая. — Сложность в том, что это происходит без связи с ростом производительности труда, что не способствует процветанию экономики».

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