Алёна Бронникова В Перми состоятся общественные обсуждения проекта планировки территории за стадионом «Молот» Они пройдут с 4 по 10 августа Поделиться Твитнуть

Публичный портал ИСОГД г. Перми

В Перми с 4 по 10 августа пройдут общественные обсуждения по рассмотрению проектов планировки и межевания территории за стадионом «Молот». Согласно информации публичного портала ИСОГД, речь идёт о квартале, ограниченном улицами Лебедева, Соломина, КИМ и Тургенева.

Проведение экспозиции будет организовано в администрации Мотовилихинского района, консультирование состоится 9 августа с 17:00 до 17:20.

Напомним, признанные аварийными дома в границах данного квартала было решено снести, а на освободившемся участке мэрия планировала построить школу и два детских сада. Проект вошёл в общую концепцию развития территории около УДС «Молот». Так, на территории стадиона «Молот», который находится через ул. Соломина от рассматриваемого участка, застройщик ПМД планировал возвести жилые дома и бассейн. Однако проект вызвал общественный резонанс, и пока стадион остался в территориальной зоне спортивных сооружений ЦС-3. Жилые дома и образовательные учреждения планировалось построить к 2027 году.





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