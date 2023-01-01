Движение транспорта по улице Барамзиной в Перми будет закрыто до 1 сентября Ранее участок дороги обещали открыть 1 августа Поделиться Твитнуть

Перекрытие движения транспорта по ул. Барамзиной на участке от ул. Зои Космодемьянской до ул. Папанинцев в Перми продлили до 1 сентября 2023 года. Здесь продолжаются работы по возведению второго этапа ул. Строителей. Об этом сообщили в минтрансе региона.

Объезд закрытого участка будет осуществляться по прежней схеме: по улицам Зои Космодемьянской, Василия Каменского и Папанинцев.

Напомним, участок ул. Барамзиной закрыли 1 апреля и обещали открыть 1 августа.

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