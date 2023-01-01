Елена Синица С 1 апреля в Перми ограничат движение по участку улицы Татьяны Барамзиной Ограничение будет действовать до 1 августа Поделиться Твитнуть

Министерство транспорта Пермского края

С 1 апреля по 1 августа 2023 года будет прекращено движение всех видов транспорта по ул. Татьяны Барамзиной на участке от ул. Зои Космодемьянской до ул. Папанинцев. Об этом сообщили в пресс-службе краевого министерства транспорта.

Уточняется, что на перекрестке по ул. Каменского установят дополнительный светофор — поворот налево.

Что касается прекращения движения, то это связано со строительством автомобильной дороги «Переход ул. Строителей — площадь Гайдара», участок от ул. Вишерской до примыкания к ул. Папанинцев.

Водителей просят заранее планировать маршрут с учётом изменений.

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