Жители Пермского края стали активнее оформлять права на недвижимость Росреестр подвёл итоги первого полугодия Поделиться Твитнуть

За шесть месяцев 2023 года в Управление Росреестра по Пермскому краю поступило почти 198 тыс. заявлений о государственном кадастровом учёте недвижимого имущества или государственной регистрации прав. Это на 13,57% больше, чем за первое полугодие прошлого года. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Рост показателей в Пермском крае специалисты связывают с работой по легализации ранее возникших прав пермяков на дома, гаражи, земельные участки под ними, постановкой объектов недвижимости на кадастровый учёт при проведении комплексных кадастровых работ.

Более чем на 25% выросло количество зарегистрированных договоров участия в долевом строительстве (5440 договоров в 2023 году, 4337 — в 2022-м). При этом 99,5% (5412 договоров) зарегистрировано с привлечением эскроу-счетов.

Всего было оформлено около 60 тыс. земельных участков, более 49 тыс. помещений, 25 тыс. зданий, 8 тыс. сооружений, 235 машино-мест и других объектов.

В Пермском крае на 3,75% увеличилась доля услуг, оказываемых в электронном виде. Она составила 57,19% от общего числа заявлений, опережая среднероссийский показатель — 52,49%.

По данным сайта НашДом.РФ, в Пермском крае до конца 2023 года планируются к сдаче 23 многоквартирных дома. «Это значит, что ещё больше пермяков и жителей края оформят свои права на недвижимость в законном порядке и станут её полноправными собственниками», — прогнозируют в Росреестре.

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