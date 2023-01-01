Около 24% выпускников школ Пермского края получили «незачёт» за грамотность в сочинениях Поделиться Твитнуть

Ирина Молокотина

Более 23,9% школьников Пермского края, писавших итоговое сочинение в 2022-2023 учебном году, получили «незачёт» за грамотность. Об этом говорится в отчёте, опубликованном на сайте минобра региона.

Анализ итоговых сочинений с точки зрения их грамотности показал, что в формировании у обучающихся навыков самостоятельной письменной речи есть значительные пробелы. Связаны они не только с недостаточным развитием орфографической и пунктуационной зоркости, но и с низким качеством обучения самопроверке собственных текстов и их совершенствованию, сказано в документе.

При этом отмечается, что по сравнению с 2021 годом число незачётов по грамотности незначительно (на 0,4%) сократилось.

В работах учеников преобладали пунктуационные ошибки, они отмечены в 70% работ. Примерно одинаковое число работ содержали орфографические и грамматические ошибки — 67 и 71% соответственно. Только в 17% сочинений проверяющие не обнаружили ни одного вида ошибок.

В минобре уже принят план мероприятий (дорожная карта) по методическому сопровождению повышения качества обучения русскому языку в Пермском крае.

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