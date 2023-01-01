В поддержку бездомных людей пермяки переночуют на пляже в спальных мешках Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Перми 5 и 6 августа состоится фестиваль в поддержку бездомных (0+). Он будет проходить под открытым небом на SUP-станции пермского городского пляжа по ул. 2-й Камской, 31/5 с 16.00 до 02.00. Об этом сообщает сайт perm.aif.ru со ссылкой на организаторов из благотворительной организации «Территория передышки».

В программе — выступления пермских диджеев, веганская и стрит-фуд еда, пляжные игры, йога, катания на сапах и просмотр фильма в спальных мешках.

Вход на мероприятие свободный, но приветствуются пожертвования от желающих. Все собранные средства пойдут на работу проектов «Территории передышки» и поддержку бездомных людей.

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