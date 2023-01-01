При поддержке властей Прикамья в Северодонецке откроется МФЦ Поделиться Твитнуть

При поддержке Пермского края в Северодонецке развивается сеть МФЦ, сообщили в региональном Минсвязи. Из Прикамья туда была доставлена партия оргтехники и комплектующих: экран с широким углом обзора, мониторы, компьютеры, телефоны и т.д.

По поручению губернатора Пермского края Дмитрия Махонина открытие нового МФЦ планируется в следующем месяце.

Министр информационного развития и связи Пермского края Пётр Шиловских пояснил, что жители Северодонецка сейчас активно оформляют документы российского образца. В связи с этим МФЦ является одним из самых посещаемых мест города. По его словам, Минцифры ЛНР важно в текущий момент влиться в структуру государственного управления России.

Сбор техники для оснащения нового филиала МФЦ в Северодонецке продолжается. Силами Пермского края проводится ремонт помещения. «Будущее отделение МФЦ будет открыто до 20 августа. Это позволит нам разгрузить первое Центральное отделение Северодонецка. Мы благодарим руководство Пермского края за оказанную помощь», — отметил заместитель министра цифрового развития ЛНР Владимир Харитонов.

Отметим, что в настоящее время на территории ЛНР действует 28 отделений МФЦ. Ведётся работа по открытию ещё девяти отделений.

К сбору гуманитарного груза подключились неравнодушные жители, коммерческие и государственные организации, общественные объединения и др. В частности, большой вклад внесли посетители отделений «Мои документы» региона. Они принесли в филиалы в территориях Прикамья более 50 коробок с одеждой, спальными мешками, рюкзаками, туристическими ковриками, фонариками, батарейками, предметами гигиены и быта.

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