В Краснокамске Пермского края ушла с пляжа и пропала 26-летняя девушка Поделиться Твитнуть

фото: поисковый отряд "Регион59"

Поисковый отряд «Регион 59» разместил в соцсетях пост о розыске без вести пропавшей 26-летней Юлии Мокрушиной. Сообщается, что девушка отдыхала на берегу Камы в Краснокамске, 28 июля она ушла с пляжа, и с тех пор о её местонахождении ничего не известно.

Приметы пропавшей: рост 168 см, худощавого телосложения, карие глаза. Была одета в серую кофту с длинными рукавами, джинсы красного цвета.

Любые сведения о местонахождении пропавшей просят передать в полицию (02 или 102), в ЕДДС (112) или волонтёрам (8-912-880-41-60).

Ранее сообщалось, что в Перми пропала 40-летняя женщина с мелированными волосами. В последний раз её видели в м/р Гайва.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.