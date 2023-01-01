Максим Артамонов В Перми пропала 40-летняя женщина с мелированными волосами В последний раз её видели в микрорайоне Гайва Поделиться Твитнуть

Пермские волонтёры объявили о поисках 40-летняя Анны Лядовой. Об сообщается на официальной странице ВКонтакте поискового отряда имени Ирины Бухановой «Прикамье Поиск».

Она пропала в начале этой недели, 24 июля, и с тех пор о её местонахождении ничего неизвестно.

Пермяков просят помочь с её поиском и распространить информацию.

Приметы пропавшей: на вид 40-43 года, рост 170 см, худощавого телосложения, мелированные волосы выше плеч, зелёные глаза. Женщина была одета в серую олимпийку, серые штаны, на ногах – чёрные кроссовки. При себе у неё была зелёная тряпичная сумка.

Волонтёры просят всех, кто что-то знает о местонахождении Анны, связаться с ними ними по телефону: 8 922 34567 02 или позвонить в экстренные службы по телефону 112.

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