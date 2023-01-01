Неделя в Пермском крае снова будет жаркой с внезапными ливнями Где пройдут дожди, предсказать трудно Поделиться Твитнуть

На неделе с 31 июля по 6 августа в Пермском крае ожидается жаркая погода с температурой воздуха от +25° до +31°. При этом антициклон, который формировал погоду в выходные, отойдёт на север, а на смену ему подойдёт циклон. В связи с этим при хорошем дневном прогреве будут быстро формироваться мощные локальные конвективные ячейки с ливнями, грозами и градом. Как сообщили авторы научного проекта «Метеоролог.и.я», предсказать место их формирования сейчас сложно.

В выходные к региону ожидается подход очередного антициклона. Пермский край окажется на его восточной периферии. По предварительным прогнозам, температурный фон останется прежним, а количество дождей сократится.

Ранее синоптики предсказали сильные дожди и град 31 июля.

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