Прикамцы заняли четыре из восьми возможных первых и призовых мест на «iВолга Батл 2023» Поделиться Твитнуть

Завершил работу молодёжный образовательный форум ПФО «iВолга». Его участниками в этом году стали 2 тыс. чел. из 71 региона России. В течение прошедшей недели на фестивальной поляне Мастрюковских озёр ребята встречались с федеральными экспертами, проводили акции и мероприятия, совершенствовали свои проекты.

Победителей грантовых конкурсов и всех участников форума поприветствовали полномочный представитель президента России в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, заместитель генерального директора Российского общества «Знание», руководитель Центра знаний «МашУк» Антон Сериков, эксперт Росмолодежь.Гранты Офелия Бекренева и другие гости.

Полномочный представитель президента России в ПФО подчеркнул на церемонии закрытия, что «iВолга» — это яркое, ключевое событие молодёжной жизни в ПФО и всей страны: «Что такое «iВолга»? Самое главное — это ребята, которые здесь собрались. Это участники, которые и делают это событие. Это молодые люди — наша надежда и наша гордость, они сделали серьёзный шаг и приложили все усилия, чтобы открыть для себя новые возможности. Здесь я увидел, что действительно есть синергия у ребят благодаря общению с экспертами, между собой. У меня «iВолга» вызывает ощущение света и тепла. Желаю вам, чтобы частичку этого света и тепла, которую здесь точно получили, вы унесли с собой, распространяли, делились со своими друзьями. Желаю, чтобы и дальше вы так же смело шли вперёд, дерзали, не останавливались на достигнутом, умножали тот оптимизм и энергию, которые, уверен, здесь получили».

В этом году Прикамье представляла делегация из 107 чел. Участники придумывали общественно важные проекты, строили планы на будущее в науке, спорте и молодёжной политике. Ребята из делегации региона заняли по итогам форума следующие места:

Четыре из восьми возможных первых и призовых мест в танцевальных соревнованиях «iВолга Батл 2023» заняли Алина Куяльник, Константин Мальцев, Ольга и Евгений Корзниковы; Второе место в финале «Кубка КВН Приволжского федерального округа» заняла команда «Счастье не за горами»; Юрий Береснев и Илья Дьяченко получили спецприз за «Лучший музыкальный перфоманс» на фестивале диджеев; Студент Политеха Никита Назаров с проектом «Учебный робототехнический комплекс» завоевал приз зрительских симпатий Выставки научных достижений.

«Здорово, что есть такие мероприятия, объединяющие активную и талантливую молодёжь Приволжья. Ждём ребят домой с новыми знаниями и идеями, чтобы вместе развивать и делать лучше родной край», — сообщил в своём telegram-канале губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.

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