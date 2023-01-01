Прокуратура проверит сообщение о прерванном авиарейсе Пермь—Москва
Сотрудники Пермской транспортной прокуратуры организовали надзорные мероприятия в пермском аэропорту, поводом для которых стали сообщения СМИ об инциденте с рейсом до Москвы.
Вечером 29 июля самолёт Boeing-737-800, следовавший из Большого Савино в Домодедово, не смог вылететь из Перми и был вынужден прервать свой рейс из-за предупреждения о технической неисправности. Эксплуатантом воздушного судна является ПАО «Авиакомпания «Сибирь».
«По итогам прокурорской проверки будет дана оценка соблюдению законодательства о безопасности полётов», - говорится в сообщении ведомства.
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