Максим Артамонов В Перми был прерван полёт авиарейса до Москвы Причиной стала техническая неисправность воздушного судна Поделиться Твитнуть

Авиакомпания S7 Airlines пока не хочет поворачиваться к пермякам лицом

Администратор

newsko.ru

Самолёт Boeing-737-800, следовавший из Большого Савино в Домодедово, не смог вылететь из Перми и был вынужден прервать свой рейс из-за предупреждения о технической неисправности. Об этом сообщает telegram-канал Aviaincident.

Происшествие случилось вечером 29 июля. Во время начала разбега на панели управления загорелось предупреждение табло PSEU, которое отвечает за мониторинг положения шасси и датчиков «земля-воздух». В связи с этим экипаж решил прервать полёт, а самолёт вернули на стоянку. Эксплуатантом воздушного судна является ПАО «Авиакомпания «Сибирь».

В тот момент видимость составляла более 10 км, ветер — 3 м/c.

S7 Airlines (АО «Авиакомпания "Сибирь») — российская компания, которая выполняет внутренние и международные пассажирские авиаперевозки, входит в перечень системообразующих организаций РФ. На сегодняшний день является крупнейшей частной авиакомпанией России. До апреля 2022 года была членом глобального авиационного альянса Oneworld, на октябрь 2022 года членство приостановлено.

Маршрутная сеть авиакомпании выстроена на базе авиатранспортных узлов, расположенных в аэропортах Домодедово (Москва) и Толмачёво (Новосибирск), в 2016 год охватывала 205 направлений и 181 город в 26 странах мира. Это страны Европы, Азии и Ближнего Востока. Многие другие рейсы обслуживаются авиакомпаниями-партнёрами по код-шеринговым соглашениям.

Штаб-квартира расположена в Новосибирске.

У компании восемь типов воздушных судов, в числе которых Airbus, Boeing и Embraer. На май 2023 года средний возраст всего флота группы компаний S7 Group составлял 10,4 лет.

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