Максим Артамонов В центральном аппарате СК взяли на контроль дело о смертельном ДТП в Пермском крае Сотрудник ГУФСИН сбил девушку на пешеходном переходе, но уголовное дело было закрыто Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба СУ СКР по Пермскому краю

Председатель СК Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СКР по Пермскому краю Дмитрию Головкину представить доклад о ходе расследования уголовного дела по факту гибели 30-летней Ралины Кусаметовой, которую сбили на пешеходном переходе в Прикамье. Об этом сообщили в пресс-службе следственного комитета.

Вопрос о ДТП со смертельным исходом взят на контроль в центральном аппарате ведомства.

В СК обратили на это внимание после публикаций в СМИ и социальных сетях.

Напомним, смертельное ДТП случилось в октябре 2021 года рядом с деревней Батерики Пермского края, когда 30-летняя Ралина Кусаметова приехала в гости к родителям. Женщина вышла из автобуса и пошла по пешеходному переходу. В этот момент на большой скорости её сбил автомобиль Hyundai, за рулём которого был студент и сотрудник местного УФСИН Станислав Полежаев 1998 г.р. От удара женщину отбросило на несколько метров от зебры. Отец бросился к дочери, но в итоге она умерла у него на руках. Следствие по уголовному делу длилось полтора года, но его закрыли в связи с тем, что следователи не нашли состава преступления.

Родители погибшей написали заявление в следственный комитет и прокуратуру с просьбой продолжить расследование дела. Они убеждены, что сотруднику УФСИН помогли избежать наказания его влиятельные родственники и служебные связи.

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