Максим Артамонов В Пермском крае оправдали сотрудника ГУФСИН, который насмерть сбил девушку Уголовное дело закрыли, не найдя состава преступления Поделиться Твитнуть

Скриншот ТГ-канал Shot

В Прикамье сотрудник системы ГУФСИН избежал наказания за гибель девушки, которую он сбил осенью 2021 года на пешеходном переходе. Следствие по уголовному делу длилось полтора года, но его закрыли в связи с тем, что следователи не нашли состава преступления. Об этом сообщает telegram-канал SHOT.

Смертельное ДТП случилось в октябре 2021 года рядом с деревней Батерики Пермского края, когда 30-летняя Ралина Кусаметова приехала в гости к родителям. По словам отца, который пришёл встречать дочь, она вышла из автобуса и пошла по пешеходному переходу. В этот момент на большой скорости её сбил автомобиль Hyundai, за рулём которого был студент и сотрудник местного УФСИН Станислав Полежаев 1998 года рождения. От удара женщину отбросило на несколько метров от зебры. Отец бросился к дочери, но в итоге она умерла у него на руках.

По версии водителя, перед аварией его ослепил свет встречных фар, поэтому не успел затормозить. В постановлении о закрытии этого уголовного дела сообщается: у водителя отсутствовала техническая возможность предотвратить наезд на пешехода.

В момент аварии через пешеходный переход переходили четыре человека. Двое успели, до них двое успели перейти дорогу.

Как рассказал двоюродный брат погибшей Эльмар Хусанов, её сестру на пешеходном переходе сбили прямо перед ним.

«Она совсем недалеко от меня была, шаг — и её снесли. Вот всё, что я в этот момент помню. Я видел вот вспышку и грохот. Стук, глухой удар. Она лежала здесь в неестественной скрученной позе. По рукам, по ногам было видно, что в нескольких местах было сломано», — пояснил он.

Родители скончавшейся Ралины Кусаметовой считают, что водитель иномарки даже не предпринял попытки остановить автомобиль и превысил скорость, а после аварии сидел в машине и не пытался каким-то образом помочь. В итоге его даже не лишили водительских прав.

Сейчас родители погибшей написали заявление в следственный комитет и прокуратуру с просьбой продолжить расследование дела. Они убеждены в том, что сотруднику УФСИН помогли избежать наказания его влиятельные родственники и служебные связи.

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