Максим Артамонов В Перми оштрафовали мужчину, который напал на полицейского с перцовым баллончиком Пермяк сопротивлялся при задержании Поделиться Твитнуть

Сергей Глорио

По решению суда пермяка приговорили к штрафу на 25 тыс. руб. за применение насилия, не опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти. Мужчина распылил перцовый баллончик в лицо полицейскому. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю.

Как установило следствие, зимой 2023 года виновный, не желавший быть задержанным и доставленным в отдел полиции, применил насилие, использовав перцовый баллончик в отношении полицейского, который находился при исполнении своих служебных обязанностей.

В итоге суд приговорил пермяка к штрафу в размере 25 тыс. руб.

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