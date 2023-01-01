Подготовку причалов к зарядке судов на электротяге в Перми оценили в 7 млн рублей Поделиться Твитнуть

Пресс-служба губернатора Пермского края

Минзакупок Прикамья начало поиск подрядчика на выполнение работ по капремонту пассажирских причалов речного вокзала Перми для установки зарядки судов на электрической тяге. Об этом сообщается на портале госзакупок.

Заявки на открытый конкурс принимаются до 16 августа, определение исполнителя назначено на 21 августа. Начальная (максимальная) цена контракта — 7 млн 75 тыс. руб.

Подрядчик должны выполнить все работы до конца ноября 2023 года. В конкурсной документации сказано, что он должен предусмотреть технологическое подключение оборудования с параметрами: мощность не менее 700 кВт; внешнее подключение 0,4 кВ; общая длина зарядного кабеля не менее 10 м; зарядный пистолет на 1000 В, 1200 А, категория надежности — III, также должно быть предусмотрено устройство питающей кабельной линии в границах участка.

Ранее «Новый компаньон» сообщал, что на обустройство модульных причалов на речном маршруте Пермь—Закамск—Краснокамск в 2023 году из регионального бюджета планируется выделить 35,9 млн руб.

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