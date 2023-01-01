Елена Синица На строительство модульных причалов на Каме выделят 35,9 млн рублей Их разместят в Закамске и Краснокамске Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

На обустройство модульных причалов на речном маршруте Пермь — Закамск — Краснокамск в 2023 году регионального бюджета планируется выделить 35,9 млн руб. Об этом сообщается в проекте поправок в краевой бюджет на 2023-2025 годы.

Согласно пояснительной записке к проекту, один причал разместится в микрорайоне Закамск города Перми, второй — в Краснокамске.





Напомним, плавучие причалы для электросудов производит «Пермская судоверфь». В 2022 году предприятие отправило несколько причалов в Москву. Остановочные комплексы можно использовать как для посадки и высадки пассажиров, так и для подзарядки речных трамваев.

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