Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Кинофестиваль «Форма жизни» пройдёт в Перми с 30 августа по 3 сентября Поделиться Твитнуть

Международный кинофестиваль документальных фильмов «Форма жизни» пройдет в Перми в третий раз с 30 августа по 3 сентября. В программе будут представлены российские и зарубежные документальные фильмы, посвященные вопросам сохранения окружающей среды и всех форм жизни на планете.

По словам программного директора фестиваля Марии Безенковой, представляющей организатора события — киностудию им. Горького, в этом году будет задействовано больше фестивальных площадок, включая выставочные залы и арт-пространства. Программа будет более разнообразной, чем прежде: кинопоказы с обсуждениями, круглые столы и мастер-классы, творческие встречи, а также специальные события.

На фестивале две конкурсные программы: международная и национальная, в них входят картины, созданные в 2021—2023 годах. Есть несколько тематических внеконкурсных программ: «Живое/неживое», «Terra-тория», «Коротко о главном» и «Дети.Doc».

Гостями «Формы жизни» станут российские и зарубежные режиссеры, продюсеры, ученые и экоактивисты, представители власти и бизнеса. На фестивале пройдет научно-практическая конференция по особенностям восприятия зрителями научно-популярного кино, организованная совместно с лабораторией научного кино «Лаборатория 2.0». К проведению кинофестиваля привлекут активных подростков и молодых людей в качестве волонтёров, для них проведут специальные встречи c профессионалами киноиндустрии.

Основной площадкой III МКФ «Форма жизни» станет филармония «Триумф», где пройдет большая часть открытых кинопоказов. Благодаря системе социальных кинозалов и поддержке Министерства культуры Пермского краяпоказы пройдут на территории всего региона.

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