Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» В Перми будет ещё один международный кинофестиваль «Форма жизни» пройдёт с 24 по 28 ноября Поделиться Поделиться Твитнуть

Алина Комалутдинова

Мало было «Флаэртианы»: в Перми отныне будет ещё один фестиваль документальных фильмов, и тоже международный. И тоже с большим конкурсом.

Фестиваль «Форма жизни» (12+) проводится киностудией имени Горького совместно с Пермской кинокомиссией при поддержке Министерства культуры России, Министерства культуры Пермского края и «Пермской синематеки». Он посвящён принципиально иным жанрам документального кино, нежели «Флаэртиана». В центре «флаэртианского» кино — человек, проживающий на экране часть своей жизни. Здесь же речь пойдёт о природе и окружающей среде.

Фильмы о природе, путешествиях, диких животных — популярнейший жанр как среди зрителей, так и среди кинематографистов. Достаточно вспомнить пермяка Михаила Заплатина — легендарного кинонатуралиста, автора более 100 документальных фильмов и сюжетов, многие из которых в советское время составили серьёзную часть контента популярной телепередачи «В мире животных». В наши дни кинонатуралистика обретает новую актуальность в связи с экологическими проблемами и усилением гражданской активности экологической направленности.

Фестиваль «Форма жизни» пройдёт с 24 по 28 ноября. В программе два конкурса: международный и национальный, несколько внеконкурсных программ, а также традиционные для подобных событий встречи с авторами, обсуждения, мастер-классы. В конкурсные программы отобраны российские и зарубежные документальные, экспериментальные, научно-популярные, учебные и образовательные фильмы не старше двух лет.

Будут присуждены Гран-при кинофестиваля, призы международного конкурса «За лучшую режиссуру», «За лучший сценарий», «За лучшую операторскую работу»; в национальном конкурсе присуждаются призы «За лучший фильм» и «За гражданскую позицию художника», а также специальные призы жюри.

Международное жюри фестиваля возглавит легендарный режиссёр художественного и документального кино Вернер Херцог. Российское жюри будет работать под руководством известного документалиста Виктора Косаковского.

На открытии фестиваля 24 ноября в кинотеатре «Кристалл» впервые в России будет показан фильм — участник Венецианского международного кинофестиваля 2021 года «Атлантида». Автор фильма — известный видеохудожник Юри Анкарани запечатлел изменения в жизни Венеции и её лагуны.

События фестиваля пройдут в кинотеатрах «Кристалл», «Колизей» и «Премьер», а также на площадке Morion Digital, в пермском филиале Высшей школы экономики и пермских музеях.

Подробную программу можно найти на сайте фестиваля.

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