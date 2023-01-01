Из-за чемпионата по триатлону 29 и 30 июля в Перми ограничили движение транспорта Жителя города нужно быть внимательными Поделиться Твитнуть

В администрации Перми напомнили, что в центре города в выходные дни, 29 и 30 июля, в связи с проведением чемпионата России по триатлону вводятся ограничение в движение транспорта: часть улиц будет закрыта, а автобусы изменят маршруты следования.

Так, с 7:00 29 июля до 14:00 30 июля запрещена остановка и стоянка транспортных средств по ул. Монастырской (от ул. Осинской до дома №2 по ул. Монастырской), ул. Петропавловской (от пр. Комсомольского до ул. Сибирской), пр. Комсомольскому (от ул. Монастырской до ул. Петропавловской).

Кроме того, в субботу с 16:00 до 17:30 в связи с проведением забега будет перекрыта набережная реки Камы.

Также изменится схема дорожного движения транспорта 30 июля с 07:00 до 14:00. А именно нельзя будет проехать по:

— ул. Монастырской (от ул. Осинской до дома №2 по ул. Монастырской);

— ул. Куйбышева (от ул. Монастырской до ул. Советской);

— ул. Газеты «Звезда» (от ул. Советской до дома №2а по ул. Газеты «Звезда»);

— ул. Газеты «Звезда» (от ул. Советской до ул. Ленина);

— ул. Сибирской (от ул. Монастырской до ул. Советской);

— ул. 25 Октября (от ул. Монастырской до ул. Советской);

— ул. Горького (от ул. Монастырской до ул. Советской);

— ул. Советской (от ул. Газеты «Звезда» до Тополевого переулка);

— ул. Петропавловской (от Тополевого переулка до ул. Сибирской);

— пр. Комсомольскому (от ул. Монастырской до ул. Ленина).

В воскресенье, 30 июля, с 7:00 до 14:00 изменится схема движения автобусных маршрутов №3 и №51, следующие в строну ст. Пермь I.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.