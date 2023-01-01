На полдня 30 июля в центре Перми закроют движение транспорта Ограничения связаны с проведением чемпионата России по триатлону Поделиться Твитнуть

В воскресенье, 30 июля, Пермь впервые примет чемпионат России по триатлону «Кама Олимпик». Как сообщают организаторы, на главный старт сезона приедут около 200 сильнейших атлетов страны. Соревнования пройдут в районе набережной Камы и железнодорожного вокзала Пермь I с 07:00 до 15:00. Сначала участникам предстоит преодолеть водную дистанцию — 1500 м, затем проехать на велосипеде 40 км и в конце — пробежать на скорость 10 км.

В связи с крупным спортивным состязанием, были внесены коррективы в традиционный сценарий празднования Дня ВМФ.

Жителей Перми предупредили, что на время соревнований набережная Камы будет закрыта. Также изменится схема дорожного движения: с 07:00 до 14:00 30 июля временно прекратится движение всех видов транспорта по:

— ул. Монастырской (от ул. Осинской до дома №2 по ул. Монастырской); — ул. Куйбышева (от ул. Монастырской до ул. Советской); — ул. Газеты «Звезда» (от ул. Советской до дома №2а по ул. Газеты «Звезда»); — ул. Газеты «Звезда» (от ул. Советской до ул. Ленина); — ул. Сибирской (от ул. Монастырской до ул. Советской); — ул. 25 Октября (от ул. Монастырской до ул. Советской); — ул. Горького (от ул. Монастырской до ул. Советской); — ул. Советской (от ул. Газеты «Звезда» до Тополевого переулка); — ул. Петропавловской (от Тополевого переулка до ул. Сибирской); — пр. Комсомольскому (от ул. Монастырской до ул. Ленина).





Кроме того, с 07:00 29 июля до 14:00 30 июля будет запрещена остановка и стоянка транспортных средств по ул. Монастырской (от ул. Осинской до дома №2 по ул. Монастырской), ул. Петропавловской (от пр. Комсомольского до ул. Сибирской), пр. Комсомольскому (от ул. Монастырской до ул. Петропавловской).

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