На полдня 30 июля в центре Перми закроют движение транспорта
Ограничения связаны с проведением чемпионата России по триатлону
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В воскресенье, 30 июля, Пермь впервые примет чемпионат России по триатлону «Кама Олимпик». Как сообщают организаторы, на главный старт сезона приедут около 200 сильнейших атлетов страны. Соревнования пройдут в районе набережной Камы и железнодорожного вокзала Пермь I с 07:00 до 15:00. Сначала участникам предстоит преодолеть водную дистанцию — 1500 м, затем проехать на велосипеде 40 км и в конце — пробежать на скорость 10 км.
В связи с крупным спортивным состязанием, были внесены коррективы в традиционный сценарий празднования Дня ВМФ.
Жителей Перми предупредили, что на время соревнований набережная Камы будет закрыта. Также изменится схема дорожного движения: с 07:00 до 14:00 30 июля временно прекратится движение всех видов транспорта по:
— ул. Монастырской (от ул. Осинской до дома №2 по ул. Монастырской);
— ул. Куйбышева (от ул. Монастырской до ул. Советской);
— ул. Газеты «Звезда» (от ул. Советской до дома №2а по ул. Газеты «Звезда»);
— ул. Газеты «Звезда» (от ул. Советской до ул. Ленина);
— ул. Сибирской (от ул. Монастырской до ул. Советской);
— ул. 25 Октября (от ул. Монастырской до ул. Советской);
— ул. Горького (от ул. Монастырской до ул. Советской);
— ул. Советской (от ул. Газеты «Звезда» до Тополевого переулка);
— ул. Петропавловской (от Тополевого переулка до ул. Сибирской);
— пр. Комсомольскому (от ул. Монастырской до ул. Ленина).
Кроме того, с 07:00 29 июля до 14:00 30 июля будет запрещена остановка и стоянка транспортных средств по ул. Монастырской (от ул. Осинской до дома №2 по ул. Монастырской), ул. Петропавловской (от пр. Комсомольского до ул. Сибирской), пр. Комсомольскому (от ул. Монастырской до ул. Петропавловской).