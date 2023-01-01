В Перми открылся третий мультибрендовый магазин Amazing Red Поделиться Твитнуть

На 3 этаже ТРК CпешиLove в Перми открылся новый мультибрендовый магазин Amazing Red, об этом 28 июля сообщили в пресс-службе торгово-развлекательного комплекса. В магазине представлены спортивный товары от PUMA, New Balance, Nike, Reebok, Asics, Street Beat и Hoka.

Это уже третий магазин Amazing Red, открывшийся в Перми. Ранее на неделе они заработали в ТРЦ «Планета» и ТРК «Семья».

Напомним, Amazing Red — это новая вывеска магазинов PUMA в России.

После приостановки работы в 2022 году, на фоне начала специальной военной операции, владельцы магазинов PUMA предпочли сохранять действующие договоры аренды, чтобы позже возобновить работу в РФ под новой вывеской.





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