В Перми открылись магазины Amazing Red Это созданная для России новая вывеска бренда PUMA Поделиться Твитнуть

фото: ТРК "Планета"

В пермском ТРЦ «Планета» 26 июля открылся магазин Amazing Red. Как сообщили в пресс-службе торгово-развлекательного комплекса, в магазине представлена одежда, обувь и аксессуары от популярных спортивных брендов. Основу ассортимента составляют коллекции для бега, йоги, фитнеса, тренинга и трейлраннинга от таких брендов, как PUMA, Nike, New Balance, Reebok, Asics, Street Beat и Hoka. Отдел разместился на втором этаже.

Также магазин Amazing Red заработал и на втором этаже первой очереди ТРК «Семья». Ранее сообщалось, что открытие отдела только планируется.

Amazing Red — это новая вывеска магазинов бренда PUMA в России.

После приостановки работы в 2022 году, на фоне начала специальной военной операции, владельцы магазинов PUMA предпочли сохранять действующие договоры аренды, чтобы позже возобновить работу в РФ под брендом.

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