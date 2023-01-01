Максим Артамонов
В пермском ТРК «Семья» возобновит работу магазин PUMA
Он будет работать под брендом Amazing Red
В ближайшее время в Перми на втором этаже первой очереди ТРК «Семья» возобновит работу бывший магазин спортивной одежды и обуви PUMA. Об этом сообщается в telegram-канале торгового центра.
Несмотря на приостановку работы в 2022 году на фоне начала специальной военной операции, владельцы магазина сохранили действующий договор аренды.
В России бывшие магазины PUMA возобновляют работу под брендом Amazing Red.
О том, когда откроется магазин спортивной одежды и обуви, а также о его возможном ребрендинге администрация «Семьи» сообщит дополнительно.
Кроме того, магазин спортивных товаров Sportalm обновит свою концепцию — он расширит ассортимент за счёт мультибрендового подхода. Магазин расположен на третьем этаже первой очереди ТРК.
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