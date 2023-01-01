Максим Артамонов В пермском ТРК «Семья» возобновит работу магазин PUMA Он будет работать под брендом Amazing Red Поделиться Твитнуть

отдел Puma закрыт для посетителей

Юлия Усольцева

В ближайшее время в Перми на втором этаже первой очереди ТРК «Семья» возобновит работу бывший магазин спортивной одежды и обуви PUMA. Об этом сообщается в telegram-канале торгового центра.

Несмотря на приостановку работы в 2022 году на фоне начала специальной военной операции, владельцы магазина сохранили действующий договор аренды.

В России бывшие магазины PUMA возобновляют работу под брендом Amazing Red.

О том, когда откроется магазин спортивной одежды и обуви, а также о его возможном ребрендинге администрация «Семьи» сообщит дополнительно.

Кроме того, магазин спортивных товаров Sportalm обновит свою концепцию — он расширит ассортимент за счёт мультибрендового подхода. Магазин расположен на третьем этаже первой очереди ТРК.

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