Остановлены поиски 18-летнего пермяка, пропавшего на перевале Дятлова Юношу искали с 26 июля Поделиться Твитнуть

перевал Дятлова / фото: drive2.ru

Поисковый отрад «Прорыв» сообщил о завершении операции по поиску 18-летнего юноши из Перми на перевале Дятлова в Свердловской области.

Парень пропал 26 июля, к поиску были подключены волонтёры, сотрудники полиции Ивдельского района, ориентировка была опубликована в социальных сетях. В информации говорилось, что юноша может нуждаться в медицинской помощи.

Несколько часов назад на странице отряда во «Вконтакте» появилась запись, что молодой человек найден, он жив. Отмечается, что «сработала ориентировка». Всем, кто принимал участие в поисках, выражается благодарность.

Ранее сообщалось, что в Пермском крае остановлены поиски пропавшей 13-летней девочки. Ребёнка нашли на улице.

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