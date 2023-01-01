В Пермском крае остановлены поиски пропавшей 13-летней девочки Поделиться Твитнуть

В МВД сообщили о завершении операции по поиску пропавшей 13-летней девочки из Лысьвы. В среду, 26 июля, она вышла из дома и исчезла. За помощью в розыске волонтёры обратились к жителям, разместив ориентировку в социальных сетях.

Спустя сутки в полицейском главе ТК «Рифей» рассказали, что школьница найдена сотрудниками уголовного розыска. Она находилась на улице, её жизни и здоровью больше ничего не угрожает. Других подробностей в управлении МВД по региону не сообщили.

Правоохранители продолжают разбираться в обстоятельствах исчезновения ребёнка.

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