В Перми скончался 40-летний командир отделения пожарно-спасательной части Гражданская панихида состоится 1 августа Поделиться Твитнуть

Денис Кек

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На 41-м году жизни скончался командир отделения 2 караула 4 пожарно-спасательной части, прапорщик внутренней службы Денис Кек. Об этом сообщили в 10 пожарно-спасательном отряде федеральной противопожарной службы ГПС ГУ МЧС России по Пермскому краю.

Коллеги выражают свои соболезнования родным и близким: «Денис Иванович, наш боевой товарищ! Ещё месяц назад ходили с тобой в огонь, и успешно вершили благородные дела. Спи спокойно, братишка! Будем помнить всегда! Добрый, отзывчивый, безотказный человек наш».

Отмечается, что Денис Кек прослужил в пожарной охране больше 20 лет.

Гражданская панихида состоится 1 августа в 10.00 в 4 пожарно-спасательной части (Пермь, ул. Василия Каменского, 2).

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