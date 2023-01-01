Стрелявший в кредитора и угнавший его машину житель Перми осуждён на 12 лет колонии Поделиться Твитнуть

Сергей Глорио

В Перми суд вынес приговор в отношении ранее судимого местного жителя. Он признан виновным в покушении на убийство и неправомерном завладении автомобилем, об этом сообщили в СУ СКР по Пермскому краю.

По версии следствия, в начале 2018 года виновный взял в долг у своего знакомого крупную сумму денег. Не желая их возвращать, в апреле того же года злоумышленник, вооружившись пистолетом, подкараулил кредитора на одной из улиц Мотовилихи и трижды в него выстрелил. Затем он повалил мужчину на дорогу и стал его душить. Потерпевший оказал сопротивление и позвал на помощь, его крики услышал прохожий, который и «пресёк противоправные действия».

Виновному удалось скрыться на автомобиле жертвы. Однако через некоторое время нападавшего всё-таки разыскали и задержали.

Суд приговорил рецидивиста к 12 годам лишения свободы в колонии строгого режима и штрафу в размере 70 тыс. руб.

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