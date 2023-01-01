В Перми состоится бой с участием Олимпийского чемпиона по боксу Альберта Батыргазиева Его соперник пока не известен Поделиться Твитнуть

Альберт Батыргазиев / фото: informugra.ru

Олимпийский чемпион по боксу Альберт Батыргазиев станет участником форума «Россия — спортивная держава», который пройдёт в Перми в октябре. 20-21 числа он проведёт в краевом центре поединок, однако соперник спортсмена пока не известен. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на тренера боксёра Эдуарда Кравцова.

«Сейчас будем искать, кто выступит оппонентом Альберта. У нас сложно, чтобы боксеры-иностранцы боксировали с нами. Для них это и опасность, и по политическим соображениям», — сказал Кравцов.

Напомним, 28 июля Батыргазиев в 10-раундовом рейтинговом поединке, который состоялся в Ханты-Мансийске, одержал победу над доминиканцем Франсисом Фрометой.

Это девятая победа 25-летнего Альберта Батыргазиева, пока спортсмен не потерпел ни одного поражения. Он является интерконтинентальным чемпионом по версии МБФ (Международной боксёрской федерации), чемпионом Евразийского боксерского парламента, чемпионом Азии по версии ВБА (Всемирной боксерской ассоциации), чемпионом Европы по версии ВБО (Всемирной боксерской организации), Олимпийским чемпионом Токио, четырёхкратным чемпионом России.





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