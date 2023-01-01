Из-за ремонта ограничивается движение транспорта по Чусовскому мосту в Пермском крае Поделиться Твитнуть

С 9:00 1 августа на Чусовском мосту в районе города Чусового Пермского края начинаются ремонтные работы и вводится частичное ограничение движения всех видов транспорта. По переходу организуется реверсивное движение, которое будет регулировать светофор, об этом сообщает ВЕТТА со ссылкой на краевой минтранс.

Уточняется, что во время ремонта подрядная организация займется восстановлением деформационных швов на мосту.

Как долго продолжатся работы, в министерстве не проинформировали.

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