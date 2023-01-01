Алёна Бронникова В Прикамье установлен новый максимальный размер участков для ведения личного хозяйства В собственности жителей региона может оказаться до 1 га земли Поделиться Твитнуть

Фото: Управление Росреестра по Пермскому краю

Вступил в силу закон Пермского края от 3 июля, согласно которому определён максимальный размер общей площади земельных участков для ведения личного подсобного хозяйства (ЛПХ). Как напомнили в краевом минимущества, суммарная площадь таких участков не может превышать 1 га.

Максимальный размер участков для ведения ЛПХ в Прикамье ранее установлен не был, федеральным законом норма была определена в 0,5 га. Согласно закону, власти регионов могут увеличивать эту цифру, но не более чем в пять раз.

Автором законопроекта стал прокурор региона. Он предложил установить норму в размере 2,5 га или 25 тыс. кв. м. Депутаты краевого Законодательного собрания рассмотрели предложение на заседании и приняли решение установить норму в 1 га или 10 тыс. кв. м. Обязательным условием является одновременное владение участками на праве собственности и (или) ином праве.

«Теперь граждане вправе приобрести на территории Пермского края землю для ведения ЛПХ площадью в два раза больше, чем ранее. Например, если у гражданина уже есть земельный участок для ЛПХ площадью 0,4 га, то он вправе обратиться в органы местного самоуправления и приобрести еще 0,6 га», — объясняет пресс-служба минимущества региона.

Таким образом, общая площадь территорий, находящихся на праве собственности или ином праве у людей, ведущих личное подсобное хозяйство, не может превышать 1 га.





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