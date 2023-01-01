Максим Артамонов В Перми возбуждено 22 уголовных дела по фактам хищения люков С начала этого года пермяки более 320 раз сообщали об открытых колодцах Поделиться Твитнуть

ООО «Новогор-Прикамье»

С начала 2023 года в диспетчерскую компании «Новогор-Прикамье» поступило более 320 сообщений об открытых колодцах, а ежегодно — около 1 тыс. Кроме того, в этом году коммунальный оператор направил в полицию девять заявлений о краже 27 крышек. Сейчас в Перми расследуется 22 уголовных дела, возбужденных по фактам хищений имущества предприятия. Об этом сообщили в пресс-службе коммунальной компании.

Коммунальщики отмечают, что в основном полиция отказывает в возбуждении уголовного дела по таким заявлениям, поскольку ущерб считается малозначительным — менее 2,5 тыс. руб.

Однако открытый люк прежде всего опасен для жизни и здоровья для пешеходов и автомобилистов, и бригада коммунальной служу, после того как получает сообщение об открытом люке, сразу выезжает на место, чтобы закрыть колодец,

Так, в прошлом году коммунальщики направили в полиции 47 заявлений о кражах крышек люков и другого оборудования из металла (всего более 180 единиц). А в 2021 году было 43 заявления по фактам кражи 168 крышек. Чаще всего суд приговаривает злоумышленников к обязательным работам или даёт условный срок.

С начала лета и до учебного года коммунальщики обходят территории школ, детских садов и других учебных заведений, чтобы проверить состояние колодцев, расположенных на этих участках. Всего в городе более 450 социальных объектов, там находится почти 3000 колодцев.

Напомним, на этой неделе стало известно, что «Новогор-Прикамье» через суд обязали выплатить дошкольнику 200 тыс. руб. за падение в открытый колодец с инженерными коммуникациями на глубину более 2 м.

Инцидент произошёл 30 декабря 2021 года, тогда ребёнку было всего пять лет. Экспертиза установила, что мальчик получил травмы, которые не причинили вреда его здоровью. Однако после происшествия он стал плохо спать, часто говорил о случившемся и вспоминал свой страх. В итоге отец мальчика обратился в суд с иском о взыскании с ресурсоснабжающей организации компенсации морального вреда и выиграл дело.

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