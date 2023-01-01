В Перми дошкольнику выплатили 200 тысяч рублей за падение в канализационный люк Поделиться Твитнуть

ООО «Новогор-Прикамье»

Судебные приставы отчитались об исполнении решения суда, обязавшего ООО «Новогор-Прикамье» выплатить дошкольнику 200 тыс. руб. за падение в Перми в открытый колодец с инженерными коммуникациями на глубину более двух метров.

Инцидент произошёл 30 декабря 2021 года, тогда ребёнку было всего пять лет. Экспертиза установила, что пострадавший получил травмы, которые не причинили вреда его здоровью. Однако после происшествия ребенок стал плохо спать, часто говорил о случившемся и вспоминал свой страх. В итоге отец мальчика обратился в суд с иском о взыскании с ресурсоснабжающей организации компенсации морального вреда и выиграл дело.

Руководство «Новогора» было надлежащим образом уведомлено о возбуждении исполнительного производства. В целях обеспечения исполнения требований судебный пристав наложил запрет на регистрационные действия с принадлежащими должнику транспортными средствами и обратил взыскание на денежные средства, находящиеся на расчётных счетах.

Принятых мер оказалось достаточно для полной выплаты моральной компенсации. Исполнительное производство окончено фактическим исполнением, сообщили в пресс-службе ГУФССП.

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