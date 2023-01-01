В Перми пятилетнему ребёнку выплатят 200 тысяч рублей за падение в канализационный люк Поделиться Твитнуть

ООО «Новогор-Прикамье»

В Кировском районном суде Перми вынесен приговор по иску местного жителя к ресурсоснабжающей организации о возмещении морального ущерба его сыну, пострадавшему в результате падения в канализационный люк. Суд обязал коммунальщиков выплатить 200 тыс. руб.

Как пояснили в пресс-службе суда, ЧП случилось 30 декабря 2021 года. В тот день в открытый колодец с подземными инженерными коммуникациями на глубину более 2 м провалился пятилетний мальчик. В результате падения он получил травмы и сильно испугался.

Согласно заключению эксперта, полученные мальчиком повреждения не повлекли вреда здоровью, однако после происшествия поведение ребенка изменилось: он плохо спал, часто говорил о случившемся и вспоминал свой страх. Тогда отец несовершеннолетнего и обратился в суд за возмещением морального вреда.

Отмечается, что решение суда пока в законную силу не вступило.

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