Алёна Бронникова Доходы бюджета Перми на 1 июля 2023 года составили 22,2 млрд рублей Расходы превысили эту сумму на 706,7 млн рублей Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

Администрация Перми отчиталась об исполнении бюджета города на 1 июля 2023 года. За первую половину года доходы казны составили 22,2 млрд руб. Это 45,2% от годового плана, установленного в размере 49 млрд руб.

За шесть месяцев 2023 года налоговые и неналоговые доходы пополнили казну на 10,7 млрд руб. Налоги на прибыль принесли бюджету 5,5 млрд руб.

При этом расходы бюджета за этот период составили 22,9 млрд руб., что составляет 39,6% от годового плана в 57,9 млрд руб. Бюджет пока исполняется с дефицитом в 706,7 млн руб.

В феврале в гордуму Перми был направлен проект об увеличении дефицита бюджета на 2023 год почти на 0,3 млрд — с 2,5 до 2,8 млрд руб. Документом было предложено увеличить доходную часть на 0,9 млрд руб., а расходную — на 1,2 млрд руб.





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