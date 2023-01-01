Олег Антонов Дефицит бюджета Перми в 2023 году предлагается увеличить почти на 300 миллионов рублей Документ внесён в гордуму Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

На рассмотрение Пермской думы глава города Алексей Дёмкин направил проект поправок в бюджет Перми на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов. Проектом предусматривается, в частности, изменение доходной и расходной частей городской казны.

Так, в 2023 году доходы предлагается увеличить на 0,9 млрд руб. с 47,7 до 48,6 млрд руб., а расходы поднять на 1,2 млрд руб. с 50,2 до 51,4 млрд руб.. Таким образом дефицит бюджета вырастет почти на 0,3 млрд с 2,5 до 2,8 млрд руб.

Доходы бюджета в 2024 году предлагается увеличить на 0,8 млрд руб. с 44 до 44,8 млрд руб., и на столько же поднимутся расходы — с 43,5 до 44,3 млрд руб.

В 2025 году доходы и расходы планируется поднять на 0,7 млрд руб. Так, доходную часть собираются увеличить до 45,5 млрд руб., а расходную — до 44,9 млрд руб..

Таким образом планируемый профицит бюджета в 2024 и 2025 годах планируется сохранить.

Поправки в бюджет могут принять на пленарном заседании думы 28 февраля.

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