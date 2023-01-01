В выходные дни в Пермском крае ожидается жаркая погода до +33 градусов Кратковременные дожди пройдут локально Поделиться Твитнуть

В выходные дни, 29 и 30 июля, в Пермском крае синоптики прогнозируют жаркую погоду с максимальной температурой +33°. При этом практически не будет осадков, кратковременные дожди пройдут локально, сообщили специалисты научного проекта «Метеоролог и я».

Так, в субботу, 29 июля, кратковременные осадки с грозами возможны только на западе региона, на остальной территории погода будет малооблачной и сухой. Температура воздуха днём составит +27...+32°,

В воскресенье вероятность дождей ещё уменьшится, а столбики термометров поднимутся до +28...+33°

В Перми в выходные дождей не ожидается, температура днём +29...+31°, уточняет сайт perm.aif.ru.





Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.