Максим Артамонов В Перми установят 80 контейнеров с деревьями Они появятся на улицах города в августе Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба администрации Перми

В Перми началась высадка растений в контейнеры. На улицах планируется установить 80 шаровидных туй сорта «вудварди» и конусных сорта «смарагд». Об этом сообщили в пресс-службе администрации Перми.

Новое мобильное озеленение появится на улицах города в августе. Список улиц, где их разместят, пока не определён. Контейнеры для деревьев изготовлены по заказу МКУ «Горзеленстрой» из переработанного пластика, собранного пермяками.

В администрации города пояснили, что грунт, который используется для посадки деревьев, многокомпонентный. Он состоит из торфа, песка и дерновой земли. В него также добавляют микоризу для корней и гидрогель — состав, который удерживает воду.

В грунт также устанавливаются поливные трубки с прорезями. Через них растение будет получать вода и растворы удобрений.

В качестве мульчи используется сосновая кора. Это позволяет уменьшать потерю влаги и защищать почву от высыхания.

Напомним, мы уже писали о трудностях мобильного озеленения на примере Комсомольского проспекта и рассказывали, нужен ли такой способ городу.

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