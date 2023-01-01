Алёна Бронникова Имущество ООО «Порт Пермь» арестовали судебные приставы Исполнительный документ из суда поступил в межрайонный отдел ведомства Поделиться Твитнуть

Сергей Копышко

Судебные приставы Перми наложили арест на имущество ООО «Порт Пермь» в рамках исполнительного производства по решению краевого Арбитражного суда. Информация об этом появилась на сайте ГУ ФССП Прикамья.

«Возбудив исполнительное производство, сотрудники ведомства незамедлительно выехали по месту нахождения имущества должника по ул, Фоминская д. 56/1. В результате проведённых действий наложен арест на административные и подсобные помещения, наземный и речной транспорт, портовое оборудование», — сообщает пресс-служба судебных приставов по Пермскому краю.

Арестованное имущество находится на ответственном хранении у директора организации. За незаконные действия в его отношении предусмотрена уголовная ответственность по ст. 312 УК РФ.

Ранее Арбитражный суд Пермского края вынес решение о наложении ареста на движимое и недвижимое имущество ООО «Порт Пермь» в качестве обеспечительных мер по иску Генеральной прокуратуры. Надзорный орган потребовал признать недействительными сделки ООО «Порт Пермь» и Чарльза Алексея Батлера, заключённые в 2014 и 2015 годах с АО «Порт Пермь» о передаче имущества. В связи с этим, ООО должно вернуть АО переданные объекты, а право собственности ООО признать отсутствующим. Кроме того, Генпрокуратура просит признать недействительной сделку с Чарльзом Алексеем Батлером, в рамках которой АО получило заём от Чарльза Батлера под залог имущества ООО «Порт Пермь».





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