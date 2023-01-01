Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Фестиваль «Пермское море» закроет «Пинг-понг с Чайковским» Фестиваль входит в программу летнего фестиваля «Город встреч» Поделиться Твитнуть

Завершается фестиваль нового театра «Пермское море», входящий в программу летнего фестиваля «Город встреч», посвящённого 300-летию Перми. В последние дни фестиваля запланировано несколько премьер и других театральных показов.

28 июля в 16:00 на эспланаде состоится премьера спектакля «С тобой, в дороге» (16+). В 19:00 в парке Горького – премьера спектакля «Слегка касаться земли» (16+), а в 23:00 в частной филармонии «Триумф» – эксперимент Иры Симаковой: ритмическая гимнастика «Всё пройдёт» (18+). 29 июля в 20:00 в частной филармонии «Триумф» будет показан балет для хора бабушек и дедушек «Ой, мороз, мороз» (18+), а 30 июля в 00:00 там же можно увидеть «Балет на трамвайных путях» (18+).

30 июля в 20:00 – главный эксперимент фестиваля, «Пинг-Понг с Чайковским» (12+) на сцене Пермской оперы. Это спектакль, где музыка соединяется со звуками шарика от пинг-понга, который всё время ударяется о стол. Этот проект – копродукция театральной компании «немхат» и Нового пространства Театра Наций.

Спектакль «Пинг-понг с Чайковским» показывает, каким может быть современный театр – меняющимся и динамичным. В основе музыкального материала лежит выборка из произведений Чайковского, которая продолжает и исследует его неоконченное произведение — четырёхчастную симфонию «Жизнь». Каждая из частей перформанса имеет начало и конец, но остаётся вариативной и каждый раз меняющейся внутри в зависимости от хода игры.

По словам постановщика спектакля и художественного руководителя «Пермского моря» Александра Шумилина, спектакль исследует тему игры: как с ней работать в театре, почему она нужна:

«Игра в перформансе сопровождается медиабалетом, сложенным, во-первых, из анимации и прямой трансляции игры — экранизации движений игроков, разных частей их тел, и во-вторых, из текстуализации этих движений, естественных жестов, реакций тела и организма игроков — разных «шевелений» жизни в настоящем моменте. Таким образом, балет становится объектом не только для просмотра, но и для чтения».

Посетители спектакля также попадут на вечеринку по случаю закрытия «Пермского моря» – музыкальную ночь «Любовь не проходит, нет» в частной филармонии «Триумф».

Билеты можно приобрести здесь.

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