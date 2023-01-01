В Перми 30 июля изменится движение общественного транспорта Ограничения затронут автобусные маршруты №3 и 51 Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В воскресенье, 30 июля, с 7:00 до 14:00 в Перми в связи с проведением Чемпионата России по триатлону на набережной Камы изменится схема движения двух автобусных маршрутов.

Как пояснили в городском дептрансе, автобусный маршрут №3 при следовании в сторону станции Пермь I не сможет доезжать до конечной, а будет совершать разворот по улицам Сибирской, Советской, 25 Октября и Ленина. Таким образом, конечной остановкой маршрута будет «Улица Ленина».

Администрация Перми

Маршрут №51 будет на это же время укорочен до остановочного пункта «ПНИПУ».

Администрация Перми

В ведомстве уточняют, что после 14:00 автобусы вернутся к привычным маршрутам.

Ранее «Новый компаньон» сообщал, что в связи с проведением крупного спортивного мероприятия вводятся ограничения движения для автомобилистов.





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