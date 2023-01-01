В Прикамье нашли 15 банкнот Банка России с признаками подделки Общий экономический ущерб составил 46 тысяч рублей Поделиться Твитнуть

Во втором квартале 2023 года в Пермском крае выявили 15 банкнот Банка России с признаками подделки. Это почти вдвое меньше, чем за тот же период прошлого года. Общий экономический ущерб составил 46 тыс. руб. Снижение в сравнении с АППГ — в 2,5 раза.

С апреля по июнь в регионе было обнаружено восемь фальшивых банкнот номиналом 5 тыс. руб. (за АППГ нашли 22 поддельные пятитысячные купюры). Также обнаружено шесть фальшивок номиналом 1 тыс. руб. и одна — 100 руб.

В целом по РФ во втором квартале 2023 года в банковской системе страны было обнаружено более 3 тыс. поддельных денежных знаков Банка России. За тот же период 2022 года из оборота изъяли 6,3 тыс. фальшивок.

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