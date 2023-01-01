Задолженность по зарплате в Прикамье выросла более чем в 70 раз Средняя сумма долга на одного человека составляет 116,5 тысячи рублей Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Задолженность по заработной плате в Пермском крае к 1 июля 2023 года выросла до 11,1 млн руб., это в 70,5 раза больше, чем было на 1 июня текущего года. Наибольшие долги имеют промышленные предприятия. На них приходится 97% от общей суммы задолженности. Об этом сообщает ВЕТТА со ссылкой на Пермьстат.

Задолженность по зарплате зафиксирована в трёх территориях края: Перми, Куединском и Кунгурском округах. При этом в Кунгуре скопился наибольший долг — он составляет 7,9 млн руб.

Всего предприятия должны выплатить задолженность 95 работникам. Средняя сумма долга на одного человека составляет 116,5 тыс. руб.

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