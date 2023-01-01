Оборот общепита в Прикамье вырос на 9,8% А оборот розничной торговли в целом увеличился на 3,4% Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Оборот розничной торговли в Пермском крае в январе-июне 2023 года сложился в сумме 340,6 млрд руб., что в сопоставимых ценах составляет 103,4% к соответствующему периоду прошлого года. Об этом сообщает Пермьстат.

Доли непродовольственных товаров и пищевых продуктов, включая табак и напитки, составили ровно по 50%.

Оборот на 97,6% формировался торгующими организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность вне рынка, доля продажи товаров на розничных рынках и ярмарках составила 2,4%.

Оборот общественного питания в Пермском крае за январь-июнь 2023 года сложился в сумме 17,9 млрд руб., что в сопоставимых ценах на 9,8% выше уровня прошлого года.

Объём товарных запасов в организациях розничной торговли на 1 июля 2023 года составил 42282,2 млн рублей, что соответствует 43 дням торговли.

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